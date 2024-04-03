***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2024 10:45
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi, "İstanbul Kartal Millet Bahçesi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 12711 Ada 4 Parselde yer alan D1 ve D2 bloklarda bulunan 29 adet Ticari Üniteye ait Yapı Ruhsatları 29.03.2024 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266173
BIST
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11:238.969
En Düşük
|Değişim
|: -0,79%
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|Açılış
|: 8.983
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|Önceki Kapanış
|: 9.041
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8.903
En Yüksek
9.011
11:2332,0161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
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|Açılış
|: 32,1000
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|Önceki Kapanış
|: 32,3500
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32,1169
En Düşük
31,9532
11:2334,5350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 34,5500
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|Önceki Kapanış
|: 34,8000
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En Düşük
34,4233
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En Yüksek
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|Açılış
|: 2.334,33
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|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
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2.360,34
En Düşük
2.333,67
BIST En Aktif Hisseler11:20
|ODINE
|77,65
|1.393.416.050
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|999.233
|% 9,99
|
|AKENR
|16,89
|106.533.646
|% 9,96
|
|YAYLA
|22,00
|4.800.356
|% 9,89
|
|SRVGY
|292,00
|39.840.557
|% 9,47
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|BASCM
|14,67
|455.724
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|286.959.781
|% -9,99
|
|DOBUR
|154,40
|11.920.915
|% -9,97
|
|UZERB
|390,00
|1.817.400
|% -9,30
|
|SELVA
|14,03
|40.645.457
|% -8,60
|
|THYAO
|299,50
|2.734.450.776
|% 0,84
|
|SAHOL
|82,20
|1.870.496.437
|% -3,75
|
|ZOREN
|5,48
|1.506.511.319
|% -8,51
|
|TUPRS
|168,40
|1.394.968.196
|% -4,21
|
|ODINE
|77,65
|1.393.416.050
|% 9,99
|
|ZOREN
|5,48
|1.506.511.319
|% -8,51
|
|ISCTR
|11,39
|963.916.563
|% -0,35
|
|EKGYO
|9,08
|422.366.165
|% 1,45
|
|YKBNK
|27,58
|974.939.967
|% -4,96
|
|PEKGY
|10,09
|286.959.781
|% -9,99
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0129
|32,0161
|% -0,10
|
|Euro
|34,5248
|34,5350
|% -0,04
|
|Sterlin
|40,2303
|40,4319
|% -0,81
|
|Frank
|35,2230
|35,3996
|% -0,81
|
|Riyal
|8,5301
|8,5729
|% -0,77
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,16
|26,19
|% 0,66
|
|Platin
|916,81
|917,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,28
|1.000,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,05
|89,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.267,86
|2.268,21
|% 0,66
|