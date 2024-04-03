***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi, "İstanbul Kartal Millet Bahçesi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 12711 Ada 4 Parselde yer alan D1 ve D2 bloklarda bulunan 29 adet Ticari Üniteye ait Yapı Ruhsatları 29.03.2024 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266173BIST