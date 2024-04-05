***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, "İstanbul Avcılar Firuzköy 1.Etap 2.Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Gölyaka İstanbul)" kapsamında, 807 Ada 38 Parsel ve 39 Parselde yer alan projede toplamda 400 adet Konut ve 29 adet Dükkan projesinde revizyon yapılmış olup, 478 adet Konut ve 27 adet Dükkan olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 29.03.2024 tarihinde alınmıştır.Proje kapsamında 429 olan bağımsız bölüm sayısı 505 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267966BIST