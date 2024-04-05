***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2024 09:48
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, "İstanbul Avcılar Firuzköy 1.Etap 2.Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Gölyaka İstanbul)" kapsamında, 807 Ada 38 Parsel ve 39 Parselde yer alan projede toplamda 400 adet Konut ve 29 adet Dükkan projesinde revizyon yapılmış olup, 478 adet Konut ve 27 adet Dükkan olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 29.03.2024 tarihinde alınmıştır.
Proje kapsamında 429 olan bağımsız bölüm sayısı 505 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267966
BIST
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11:589.377
En Düşük
|Değişim
|: 2,72%
|| 248,01
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.379
11:5832,0069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1111
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8585
11:5834,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0620
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
11:582.353,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,15
|Açılış
|: 2.353,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.359,47
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler11:58
|KSTUR
|8.222,50
|3.404.115
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|27.758.362
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|85.345.515
|% 9,96
|
|ATATP
|109,80
|89.896.258
|% 9,96
|
|GRNYO
|11,85
|22.613.047
|% 9,93
|
|BSOKE
|23,94
|145.464.498
|% -8,14
|
|AKENR
|15,29
|749.871.001
|% -6,48
|
|BRKVY
|179,20
|7.312.512
|% -6,23
|
|MMCAS
|11,50
|762.358
|% -5,81
|
|MEDTR
|28,32
|51.699.327
|% -5,73
|
|THYAO
|298,25
|4.933.757.033
|% 2,84
|
|ISCTR
|12,56
|3.532.928.605
|% 0,48
|
|YKBNK
|29,86
|2.702.828.467
|% 4,41
|
|KCHOL
|215,30
|1.697.540.937
|% 2,92
|
|EREGL
|41,00
|1.609.996.349
|% 4,01
|
|ISCTR
|12,56
|3.532.928.605
|% 0,48
|
|ZOREN
|5,51
|568.283.634
|% 4,75
|
|EKGYO
|9,75
|918.778.122
|% 5,06
|
|YKBNK
|29,86
|2.702.828.467
|% 4,41
|
|HALKB
|14,94
|938.443.172
|% 4,84
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0019
|32,0069
|% 0,35
|
|Euro
|34,7034
|34,7191
|% 0,18
|
|Sterlin
|40,0899
|40,2909
|% 0,24
|
|Frank
|35,1218
|35,2978
|% 0,07
|
|Riyal
|8,4581
|8,5005
|% 0,27
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,77
|26,81
|% 0,66
|
|Platin
|924,03
|925,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,58
|1.014,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,80
|90,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.288,53
|2.288,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:58
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12:13ISGYO
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, ALARK, YKBNK
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12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 204, 09 artarak (% 2.52 ) 8, 297