***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERTAN KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 28.04.2014 İcrada Görevli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A.B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komite Üyesi,Sürdürülebilirlik Komite BaşkanıMUSTAFA LEVENT SUNGUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 30.04.2019 İcrada Görevli Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı Hayır A.B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komite Üyesi, Sürdürülebilirlik Komite ÜyesiHAKAN GEDİKLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 14.07.2018 İcrada Görevli Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı TSPB Yönetim Kurulu Üyesi, Emlak Konut Spor Klubü Başkanı Hayır A.B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHAKAN AKBULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 30.04.2019 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı Evet A.B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Aday Gösterme Komite Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi,SİNAN AKSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 31.08.2018 İcrada Görevli Değil Gençlik ve Spor Bakanlığı- Bakan Yardımcısı Hayır B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861136 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiBURAK DEMİRALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.11.2021 İcrada Görevli Değil Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Özel Kalem Hayır B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982791 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komite Başkanı,Sürdürülebilirlik Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047570BIST