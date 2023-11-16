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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.11.2023 17:57
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Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CENGİZ ERDEM GENEL MÜDÜR Mühendis EMLAK KONUT ASANSÖR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
TUNCAY ÇOLAK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli BAŞAKŞEHİR POLİS HİZMETLERİNİ DESTEKLEME DERNEĞİ BAŞKAN YRD,,EMLAK KONUT ASANSÖR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ÜYESİEMLAK KONUT ASANSÖR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SELAMİ KESKİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İnşaat Mühendisi EMLAK PLANLAMA İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ VE TİC. A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ALİM KAPLANER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İnşaat Mühendisi UYGULAMA DAİRE BAŞKANI BÜYÜKYALI TESİS YÖNETİMİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ORKAN AĞIRBAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İnşaat Mühendisi EMLAK PLANLAMA İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ VE TİC. A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
NURETTİN ŞAM 1.HUKUK MÜŞAVİRİ Avukat 1.HUKUK MÜŞAVİRİ EMLAK KONUT ASANSÖR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FATİH ÇETİNDERE PAZARLAMA VE SATIŞ KORDİNATÖRÜ İnşaat Mühendisi ISTMARINA TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI-,BÜYÜKYALI TESİS YÖNETİMİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ




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Frank 32,1654 32,3592 % 0,05  
Riyal 7,6223 7,6605 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,85 23,87 % 0,66  
Platin 900,38 902,15 % 0,66  
Paladyum 1.037,55 1.041,24 % 0,66  
Brent Pet. 77,66 77,66 % 0,66  
Altın Ons 1.982,61 1.982,91 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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