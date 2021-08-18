***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.08.2021 18:12
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/08/2021
Karar Sayısı
37-085
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakliği Anonim Şirketi
Finansal Tablo Ve Faaliyet Raporlarinin Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulunun
Karar Tarihi: 17.08.2021
Karar Sayisi : 37-085
Şirketimizin 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup,
İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte olduğunu,
İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttğı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını kabul ve beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Havvanur YURTSEVER
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Komite Başkanı
Muhterem İNCE
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Komite Üyesi
Sinan AKSU
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959040
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