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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.05.2022 18:10
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2022
Karar Sayısı
2022-032
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

           Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Finansal Tablo Ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulunun
Karar Tarihi: 06.05.2022
Karar Sayısı : 2022-032
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup,
İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte olduğunu,İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını kabul ve beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Muhterem İNCE
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Komite Başkanı
Burak DEMİRALP
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Komite Üyesi
Sinan AKSU
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027874


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