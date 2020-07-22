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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

22.07.2020 16:00
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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Şirketimizin 22.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulumuzun, 22.07.2020 tarihinde yapılan ilk toplantısındaki müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ertan KELEŞ'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Mustafa Levent SUNGUR'un, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hakan GEDİKLİ, Hakan AKBULUT, Bağımsız Üyeliklere Havvanur YURTSEVER'in, Sinan AKSU ve Muhterem İNCE'nin seçilmelerine,
 
Ayrıca, oluşturulan komitelere aşağıdaki kişilerin seçilmesine karar verilmiştir: Kurumsal Yönetim Komitesi:
Muhterem İNCE (Komite Başkanı), Ertan KELEŞ ve Hakan AKBULUT komite üyesi olarak seçilmelerine,
Denetimden Sorumlu Komite:  
Havvanur YURTSEVER (Komite Başkanı), Muhterem İNCE ve Sinan AKSU komite üyesi olarak seçilmelerine
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi: 
Havvanur YURTSEVER (Komite Başkanı), Mustafa Levent SUNGUR ve Ertan KELEŞ Komite üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861179


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