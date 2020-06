***EKGYO* *ISCTR* *IHEVA* *TLMAN* *OSTIM* *DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***EKGYO******ISCTR******IHEVA******TLMAN******OSTIM******DOHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler DOHOL, EKGYO, IHEVA, ISCTR, OSTIM, TLMANSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **DOHOL 1 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. E MUSTAFA KEMAL DEMIREL 500.000,000EKGYO 2 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E MUSTAFA KEMAL DEMIREL 200.000,000IHEVA 3 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E MUSTAFA KEMAL DEMIREL 200.000,000ISCTR 4 TÜRKIYE IS BANKASI A.S. C GRUBU E GÖKMEN ISMAIL ILHAN 2,000OSTIM 5 OSTIM ENDÜSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. E MUSTAFA BALCI 1.822,000TLMAN 6 TRABZON LIMAN ISLETMECILIGI A.S. E MUSTAFA KEMAL DEMIREL 586,500(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852914BIST