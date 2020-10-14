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***EKGYO* *OZKGY* *HLGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2020 19:13
GÜNCEL HABERLER



***EKGYO******OZKGY******HLGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [HLGYO, OZKGY]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 30 Eylül 2020 tarihleri itibariyle, toplam 10.346.049.844,46 TL (KDV Hariç),satışa esas brüt 1.174.942,59 m2 büyüklüğe ulaşan, 8.210 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. 
Bu satışların toplamda 622.826.488,11 TL(KDV hariç) değerindeki 415 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.
2020 3. Çeyrek satış sonuçları %96 oranında satış vaadi sözleşmesi imzalanan satışlardan oluşmaktadır.
Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.
Satışı tamamlanmış (ön satışlar dahil) bağımsız bölümler raporu ekte sunulmaktadır.
Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları, gerek pazarlama ve satış müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen ve ön satışı yapılan Bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. 
Satış işlemi, alıcının noter huzurunda sözleşme imzalaması, peşin ve veya peşinat tutarı yatırılması, kredilerinin   hesaba geçilmesi ile tamamlanmaktadır.Bu işlemlerin tamamlanması zaman almaktadır. Bu nedenle bir önceki ay veya aylarda açıklanan satış rakamların artmasına neden olabildiği gibi çeyrek dönemleri arasında değişkenlikler olmaktadır. Hayallerini Erteleme Türkiye Kampanyası dönemindeki satışlarda ise alıcılarımızın başvuru tarihleri dikkate alınmaktadır.Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi fesih etmesi ile kredinin onaylanmaması durumları nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881718


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KERVN 2,42 6.841.091 % 10,00  
TRCAS 5,28 128.546.661 % 10,00  
ISBIR 2.676,30 1.133.783 % 10,00  
ESEN 12,43 1.158.725 % 10,00  
YBTAS 15.400,00 623.800 % 10,00  
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Riyal 2,1015 2,1121 % -0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.901 9,56  
Altın Gr. 484 484 2,38  
Cumhuriyet 3.216 3.264 31,00  
Tam 3.200 3.281 25,79  
Yarım 1.547 1.587 12,48  
Çeyrek 776 794 6,24  
Gümüş.Ons 24,22 24,26 0,10  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,04  
B. Petrol 43,23 43,23 0,79  
Seans Raporu 18:05
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