***EKGYO* *SANKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.07.2020 09:11
***EKGYO******SANKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [EKGYO, SANKO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,02017 TL Teorik Fiyat: 2,37 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SANKO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,09 TL Teorik Fiyat: 7,68 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861284
BIST
10:42119.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.100,68
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.259
En Düşük
118.585
10:426,8491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8526
En Düşük
6,8309
10:427,9346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9440
En Düşük
7,9056
10:42413,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,68
|Açılış
|: 413,04
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,19
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|592,90
|1.539.761
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|117.176
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|4.480.333
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|1.387.134
|% 9,95
|
|TKURU
|33,58
|278.748
|% 9,95
|
|KPHOL
|4,32
|169.625
|% -10,00
|
|DERAS
|5,59
|19.393.949
|% -9,25
|
|DENGE
|2,07
|213.251
|% -4,17
|
|KUTPO
|39,94
|13.755.817
|% -3,62
|
|YAPRK
|14,28
|1.639.646
|% -2,99
|
|ASELS
|34,46
|584.251.246
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,36
|382.007.945
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,31
|326.753.165
|% 4,61
|
|KRDMD
|3,16
|146.068.224
|% 1,28
|
|IHLGM
|1,78
|141.999.610
|% 2,89
|
|EKGYO
|2,36
|382.007.945
|% -0,41
|
|IHLGM
|1,78
|141.999.610
|% 2,89
|
|ISFIN
|4,31
|326.753.165
|% 4,61
|
|KRDMD
|3,16
|146.068.224
|% 1,28
|
|GSDHO
|2,43
|110.214.628
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6916
|8,7352
|% -0,09
|
|Frank
|7,3447
|7,3890
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|4,03
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.680
|2.702
|4,10
|
|Tam
|2.760
|2.772
|4,20
|
|Yarım
|1.340
|1.356
|2,10
|
|Çeyrek
|672
|679
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,79
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,40
|44,40
|0,12
|
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