***EKGYO* *SANKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***EKGYO******SANKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler EKGYO, SANKO23.07.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaEMLAK KONUT GMYO EKGYO 0,02017 0,02017SANKO PAZARLAMA SANKO 0,09 0,0765Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861205BIST