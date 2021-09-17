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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

17.09.2021 21:20



***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Görüş Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.08.2021
Tescil Tarihi
16.09.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.09.2021-10410
Açıklamalar

Şirket yönetim kurulunun 07.05.2021 tarihli 2021-06 sayılı almış olduğu karar uyarınca  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Gazi Bulvarı N95 Münir Birsel Plaza Kat:7 D:13 35210 Konak – İZMİR adresinde yer alan "Görüş Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş. "nin Bağımsız Denetleme Şirketi olarak belirlenerek, 31.08.2021 tarihli Olağan Genel Kurul'un onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 16.09.2021 tarihinde tescil ve 10410 sayılı TTSG 'de ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanlığı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964413


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