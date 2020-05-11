***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket'in 2019 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve GündemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 11.05.2020Genel Kurul Tarihi 05.06.2020Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ÇİĞLİAdres 10039 Sokak No:28 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,5 - 2019 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - 2019 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - 2019 yılı hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması,9 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,11 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,12 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK' nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 GK DAVET VE GÜNDEM.pdf - İlan MetniEK: 2 2020 GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu'nun 11.05.2020 taih ve 2020-09 sayılı kararı çerçevesindeŞirketimizin 2019 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu 05.06.2020 Cuma günü saat 13.00'de 10039 Sokak No:28 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR adresinde gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844239BIST