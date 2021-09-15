***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi17.09.2019Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi30.10.2019Davanın Konusu18.06.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarından TTK md.395 ve 396 çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin 12. gündem maddelerinde alınan kararın iptali istemli dava açılmasıKarşı Taraf(lar)Zekeriye DOĞANDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019-269 Esas NoDavanın Duruşma Tarihi15.09.2021Alınan Karar2018 yılı Olağan Genel Kurul kararlarından olan, 12. maddesinin iptaline karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar18.06.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının kararlarından olanTTK Madde 395 ve 396 çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin 12. Md. iptali talepli olarak, 27.09.2018 tarihinde İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde, Şirketimiz pay sahiplerinden Zekeriye Doğan tarafından açılan davanın bugün yapılan duruşmasında 12. maddenin iptaline karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliğini takiben istinaf yoluna başvurulacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963954BIST