***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
15.09.2021 16:57
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
17.09.2019
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
30.10.2019
Davanın Konusu
18.06.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarından TTK md.395 ve 396 çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin 12. gündem maddelerinde alınan kararın iptali istemli dava açılması
Karşı Taraf(lar)
Zekeriye DOĞAN
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019-269 Esas No
Davanın Duruşma Tarihi
15.09.2021
Alınan Karar
2018 yılı Olağan Genel Kurul kararlarından olan, 12. maddesinin iptaline karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
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Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
18.06.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının kararlarından olan
TTK Madde 395 ve 396 çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin 12. Md. iptali talepli olarak, 27.09.2018 tarihinde İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde, Şirketimiz pay sahiplerinden Zekeriye Doğan tarafından açılan davanın bugün yapılan duruşmasında 12. maddenin iptaline karar verilmiş olup, gerekçeli kararın tebliğini takiben istinaf yoluna başvurulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963954
BIST