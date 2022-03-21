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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.03.2022 10:20
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı Sürecinin Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.177.729
Ulaşılacak Sermaye (TL) 9.284.470

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 550.000 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 Nâma
B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 6.627.729 2.106.741 31,78677 B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 7.177.729 2.106.741,000 29,35108

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MURAT TÜRKAL

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.02.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.03.2022
SPK Başvuru Tarihi 08.07.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.01.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Sermaye Tescil Tarihi 16.03.2022

Ek Açıklamalar
22.02.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin tamamlanan tahsisli sermaye artırım süreci sonucunda oluşan yeni sermaye yapısı çerçevesinde, Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmuş ve SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin yeni şekli, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16/03/2022 tarihinde tescil ve 10538 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ES MADDE TADİLİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011651


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