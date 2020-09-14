***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM EKİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili 4K Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 7.02 A-B Bağımsız Üye Değil -HÜSNÜ EKİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi 4K Kimya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 12.9 A-B Bağımsız Üye DeğilCENGİZ VARDARLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 27.11.2018 İcrada Görevli Değil Resmi İlişkiler Yönetmeni - Hayır - Bağımsız Üye Değil -SONER SAKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.10.2019 İcrada Görevli Değil - Bossa Tic. San. İşl. T.A.Ş. Finansman Müdürü Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789391 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetimi Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiÖZLEM NAZLI ARIKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.09.2020 İcrada Görevli Değil - Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874777 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874927BIST