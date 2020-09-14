***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıRTS Zeytin Tic. ve San. LTD. ŞTİ.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih14/09/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket'in finansal tablolarına olumlu katkı sağlamasıAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 14.09.2020 tarihli 2020-17 sayılı (bugün) (bugün) alınan kararı çerçevesindeŞirket ile RTS ZEYTİN TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (RTS) arasında 14.09.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere,EKİZ'e zeytin alım ve satımı ile, RTS'nin teslim aldığı ve RTS tarafından teslim edilen zeytinin satış ve teslimi olmak üzere, alım-satımı ve depolaması yapılacak zeytin miktarının, piyasa şartları uygun olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 1800 ton / yıl (150 ton/ay) olarak yapılması için aralarında "Zeytin Alım-Satım Sözleşmesi" nin imzalanmasına,Söz konusu yapılan sözleşme şartlarının Borsa İstanbul A.Ş./Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmasına,Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874923BIST