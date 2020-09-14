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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

14.09.2020 12:36
GÜNCEL HABERLER



***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
RTS Zeytin Tic. ve San. LTD. ŞTİ.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
14/09/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket'in finansal tablolarına olumlu katkı sağlaması
Açıklamalar

   Şirket yönetim kurulunun 14.09.2020 tarihli 2020-17 sayılı (bugün) (bugün) alınan kararı çerçevesinde
Şirket ile RTS ZEYTİN TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (RTS) arasında 14.09.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere,
EKİZ'e zeytin alım ve satımı ile, RTS'nin teslim aldığı ve RTS tarafından teslim edilen zeytinin satış ve teslimi olmak üzere, alım-satımı ve depolaması yapılacak zeytin miktarının, piyasa şartları uygun olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 1800 ton / yıl (150 ton/ay) olarak yapılması için aralarında "Zeytin Alım-Satım Sözleşmesi" nin imzalanmasına,
Söz konusu yapılan sözleşme şartlarının Borsa İstanbul A.Ş./Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmasına,Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874923


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EGGUB 113,30 29.323.008 % 10,00  
MERKO 3,85 73.290.650 % 10,00  
KENT 452,30 9.198.370 % 10,00  
GRNYO 2,75 28.983.978 % 10,00  
MEGAP 8,47 5.034.791 % 10,00  
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Riyal 1,9915 2,0015 % 0,27  
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Altın Ons 1.949 1.950 9,29  
Altın Gr. 470 470 3,36  
Cumhuriyet 3.108 3.155 10,00  
Tam 3.095 3.172 9,52  
Yarım 1.496 1.534 4,60  
Çeyrek 750 767 2,30  
Gümüş.Ons 26,94 26,98 0,25  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 0,08  
B. Petrol 39,64 39,64 -0,19  
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