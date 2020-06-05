***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.06.2020 tarihinde (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası, Şirket yönetim kurulunun 05.06.2020 tarihli 2020-13 sayılı almış olduğu karar uyarıncaYönetim Kurulu bünyesinde yer alan Komitelerdeki üyelerin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir:· Sn. Soner SAKIN: Risk Yönetimi Komite Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi· Sn. İsmail SIDAN: Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetimi Komite Üyesi· Sn. Hicran GÖKMEN: Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiKamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849626BIST