***EKOFA* *ALNTF* *BRKT* *TEBCE* *ISFIN* *YKBNK* *ODEA* *FIBAF* *AKBNK* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***EKOFA******ALNTF******BRKT******TEBCE******ISFIN******YKBNK******ODEA******FIBAF******AKBNK******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, BRKT, EKOFA, FIBAF, ISFIN, ODEA, TEBCE, YKBNK, YKFKTMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK82117 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF82128 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF82113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.08.2021 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF82113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.08.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2141 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26.08.2021 Kupon\Getiri ÖdemeEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF82138 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfaFİBA FAKTORİNG A.Ş. FIBAF TRFFBFK82116 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfaİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN82126 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfaODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA82126 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfaTEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRFTBTF22221 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2123 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF82119 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfaYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF82127 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960603BIST