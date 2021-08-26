Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKOFA* *ALNTF* *BRKT* *TEBCE* *ISFIN* *YKBNK* *ODEA* *FIBAF* *AKBNK* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

26.08.2021 17:07



***EKOFA******ALNTF******BRKT******TEBCE******ISFIN******YKBNK******ODEA******FIBAF******AKBNK******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, BRKT, EKOFA, FIBAF, ISFIN, ODEA, TEBCE, YKBNK, YKFKT

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK82117 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF82128 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF82113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.08.2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF82113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2141 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF82138 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfa
FİBA FAKTORİNG A.Ş. FIBAF TRFFBFK82116 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfa
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN82126 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfa
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA82126 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfa
TEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRFTBTF22221 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2123 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF82119 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfa
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF82127 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960603


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.458
Değişim :  0,67% |  9,71
Açılış :  1.451  
Önceki Kapanış :  1.449  
En Yüksek
1.458 En Düşük
1.444
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 10,12 6.994.512 % 10,00  
ISBIR 4.840,00 4.481.840 % 10,00  
KENT 192,80 1.447.374 % 9,98  
YAPRK 34,00 47.812.642 % 9,96  
BALAT 6,86 1.709.183 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3488 8,3545 % -0,40  
Euro 9,8454 9,8560 % -0,26  
Sterlin 11,4562 11,5137 % 0,03  
Frank 9,1169 9,1718 % 0,21  
Riyal 2,2201 2,2313 % -0,40  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 19,55  
Altın Gr. 486 486 2,66  
Cumhuriyet 3.218 3.266 17,00  
Tam 3.202 3.284 19,25  
Yarım 1.547 1.589 9,31  
Çeyrek 776 794 4,66  
Gümüş.Ons 23,94 23,97 0,39  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,06  
B. Petrol 71,52 71,52 1,34  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru