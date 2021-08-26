***EKOFA* *ALNTF* *BRKT* *TEBCE* *ISFIN* *YKBNK* *ODEA* *FIBAF* *AKBNK* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
26.08.2021 17:07
***EKOFA******ALNTF******BRKT******TEBCE******ISFIN******YKBNK******ODEA******FIBAF******AKBNK******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, ALNTF, BRKT, EKOFA, FIBAF, ISFIN, ODEA, TEBCE, YKBNK, YKFKT
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK82117 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF82128 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF82113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.08.2021 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF82113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2141 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 26.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF82138 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfa
FİBA FAKTORİNG A.Ş. FIBAF TRFFBFK82116 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfa
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN82126 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfa
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA82126 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfa
TEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRFTBTF22221 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2123 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF82119 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfa
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF82127 FİNANSMAN BONOSU 26.08.2021 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960603
BIST