***EKOFA* *ALNUS* *QNBFB* *PBTR* *TFNVK* *YKBNK* *TMKS* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması









***EKOFA******ALNUS******QNBFB******PBTR******TFNVK******YKBNK******TMKS******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [TMKS, QNBFB, ALNUS, VAKBN, PBTR, TFNVK, EKOFA, YKBNK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF22218 55.000.000 13.01.2022 15.02.2022 18.01.2022- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF32217 68.300.000 13.01.2022 16.03.2022 18.01.2022- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF42216 49.700.000 13.01.2022 15.04.2022 18.01.2022- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF52215 37.300.000 13.01.2022 20.05.2022 18.01.2022- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF62214 25.300.000 13.01.2022 23.06.2022 18.01.2022- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF72213 11.300.000 13.01.2022 27.07.2022 18.01.2022- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF72221 23.000.000 13.01.2022 27.07.2022 18.01.2022- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK32248 292.250.000 14.01.2022 25.03.2022 18.01.2022- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMD42219 30.000.000 14.01.2022 22.04.2022 18.01.2022- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB42224 278.085.522 14.01.2022 08.04.2022 18.01.2022- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. PBTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPASH32210 120.000.000 13.01.2022 24.03.2022 18.01.2022- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDTFVK62211 400.000.000 14.01.2022 08.06.2022 18.01.2022- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF32224 15.700.000 14.01.2022 22.03.2022 18.01.2022- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK42269 500.000.000 14.01.2022 15.04.2022 18.01.2022İlgili Şirketler [TMKS, QNBFB, ALNUS, VAKBN, PBTR, TFNVK, EKOFA, YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994183BIST