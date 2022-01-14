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***EKOFA* *ALNUS* *QNBFB* *PBTR* *TFNVK* *YKBNK* *TMKS* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

14.01.2022 17:52
***EKOFA* *ALNUS* *QNBFB* *PBTR* *TFNVK* *YKBNK* *TMKS* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının /


***EKOFA******ALNUS******QNBFB******PBTR******TFNVK******YKBNK******TMKS******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TMKS, QNBFB, ALNUS, VAKBN, PBTR, TFNVK, EKOFA, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF22218 55.000.000 13.01.2022 15.02.2022 18.01.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF32217 68.300.000 13.01.2022 16.03.2022 18.01.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF42216 49.700.000 13.01.2022 15.04.2022 18.01.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF52215 37.300.000 13.01.2022 20.05.2022 18.01.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF62214 25.300.000 13.01.2022 23.06.2022 18.01.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF72213 11.300.000 13.01.2022 27.07.2022 18.01.2022
- Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No’lu Varlık Finansmanı Fonu TMKS Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPTMKF72221 23.000.000 13.01.2022 27.07.2022 18.01.2022
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK32248 292.250.000 14.01.2022 25.03.2022 18.01.2022
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMD42219 30.000.000 14.01.2022 22.04.2022 18.01.2022
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB42224 278.085.522 14.01.2022 08.04.2022 18.01.2022
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. PBTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPASH32210 120.000.000 13.01.2022 24.03.2022 18.01.2022
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDTFVK62211 400.000.000 14.01.2022 08.06.2022 18.01.2022
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF32224 15.700.000 14.01.2022 22.03.2022 18.01.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK42269 500.000.000 14.01.2022 15.04.2022 18.01.2022


İlgili Şirketler [TMKS, QNBFB, ALNUS, VAKBN, PBTR, TFNVK, EKOFA, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994183


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 97,35 1.465.060 % 10,00  
PEGYO 1,32 29.212.179 % 10,00  
DOAS 50,00 197.446.001 % 9,99  
PKENT 350,60 28.638.161 % 9,99  
QNBFB 43,62 1.125.352 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5523 13,5810 % -0,01  
Euro 15,4846 15,5310 % -0,32  
Sterlin 18,4927 18,5854 % -0,31  
Frank 14,8008 14,8900 % -0,26  
Riyal 3,6017 3,6198 % -0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.823 0,56  
Altın Gr. 795 795 0,00  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.248 5.381 -12,92  
Yarım 2.537 2.603 -6,24  
Çeyrek 1.272 1.302 -3,12  
Gümüş.Ons 22,99 23,02 -0,07  
Gümüş Gr. 10,04 10,06 -0,02  
B. Petrol 85,14 85,14 0,67  
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