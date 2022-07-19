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***EKOFA* *BRKT* *AKDFA* *CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

19.07.2022 17:53
***EKOFA* *BRKT* *AKDFA* *CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Gö


***EKOFA******BRKT******AKDFA******CRDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [EKOFA, AKDFA, BRKT, CRDFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF92228 18.485.000 19.07.2022 22.09.2022 21.07.2022
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN92231 27.000.000 19.07.2022 28.09.2022 21.07.2022
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKTE2240 50.000.000 19.07.2022 19.10.2022 21.07.2022
- Creditwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFCE2212 25.000.000 19.07.2022 05.10.2022 21.07.2022


İlgili Şirketler [EKOFA, AKDFA, BRKT, CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046613


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GLRYH 3,85 104.485.863 % 10,00  
POLTK 678,80 10.986.511 % 10,00  
EUKYO 3,52 2.645.537 % 10,00  
KLRHO 12,55 14.737.925 % 9,99  
TURGG 208,20 19.893.179 % 9,98  
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Riyal 4,6611 4,6845 % 0,52  
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Altın Ons 1.713 1.713 3,60  
Altın Gr. 966 966 6,75  
Cumhuriyet 6.528 6.630 17,00  
Tam 6.540 6.622 -2,00  
Yarım 3.187 3.237 4,00  
Çeyrek 1.598 1.618 2,00  
Gümüş.Ons 18,80 18,84 0,12  
Gümüş Gr. 10,61 10,62 0,12  
B. Petrol 106 106 0,13  
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