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***EKOFA* *DENIZ* *TFNVK* *QNBFL* *ORFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

09.08.2021 17:53



***EKOFA******DENIZ******TFNVK******QNBFL******ORFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ORFIN, QNBFL, TFNVK, DENIZ, EKOFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Orfin Finansman A.Ş. ORFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSORFN22323 121.000.000 06.08.2021 03.02.2023 11.08.2021
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKRA2129 130.070.000 09.08.2021 07.12.2021 11.08.2021
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDTFVK12224 500.000.000 09.08.2021 14.01.2022 11.08.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK42212 370.000.000 06.08.2021 01.04.2022 11.08.2021
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOFK2113 13.000.000 09.08.2021 09.11.2021 11.08.2021


İlgili Şirketler [ORFIN, QNBFL, TFNVK, DENIZ, EKOFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956113


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Altın Gr. 482 482 -6,36  
Cumhuriyet 3.208 3.257 -36,00  
Tam 3.190 3.271 -38,70  
Yarım 1.542 1.582 -18,72  
Çeyrek 773 791 -9,36  
Gümüş.Ons 23,43 23,46 -0,89  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 -0,19  
B. Petrol 68,33 68,33 -2,37  
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