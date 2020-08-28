***EKOFA* *DZGYO* *HALKB* *AKTIF* *VAKFA* *QNBFB* *ISGYO* *ISMEN* *AKSGY* *EREGL* *ISFAK* *INFO* *MPARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,









***EKOFA******DZGYO******HALKB******AKTIF******VAKFA******QNBFB******ISGYO******ISMEN******AKSGY******EREGL******ISFAK******INFO******MPARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKSGY, DZGYO, EKOFA, EREGL, INFO, ISFAK, ISGYO, ISMEN, MPARK, QNBFB, HALKB, VAKFAMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72146 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeAKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRFAIGY82012 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfaAKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRFAIGY82012 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO82014 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfaEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF82021 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfaEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREGL TRSERGL52117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM82012 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfaİŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFA82024 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfaİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRFISGY82014 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03VS5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 28/08/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03VT3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 28/08/2020 İtfaMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRSMLPC42114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/08/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK82052 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82055 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82063 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfaVAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS82019 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871612BIST