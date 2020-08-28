***EKOFA* *DZGYO* *HALKB* *AKTIF* *VAKFA* *QNBFB* *ISGYO* *ISMEN* *AKSGY* *EREGL* *ISFAK* *INFO* *MPARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,
28.08.2020 17:21
***EKOFA******DZGYO******HALKB******AKTIF******VAKFA******QNBFB******ISGYO******ISMEN******AKSGY******EREGL******ISFAK******INFO******MPARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKSGY, DZGYO, EKOFA, EREGL, INFO, ISFAK, ISGYO, ISMEN, MPARK, QNBFB, HALKB, VAKFA
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72146 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRFAIGY82012 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfa
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRFAIGY82012 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO82014 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfa
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF82021 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfa
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREGL TRSERGL52117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM82012 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfa
İŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFA82024 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfa
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRFISGY82014 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03VS5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 28/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03VT3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 28/08/2020 İtfa
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRSMLPC42114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK82052 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82055 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82063 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfa
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS82019 FİNANSMAN BONOSU 28/08/2020 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871612
BIST