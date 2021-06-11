***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
11.06.2021 16:14
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/06/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
11/06/2021
Saati
14:00
Adresi
Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza N3 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemine ilişkin konular ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941986
BIST
17:341.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,39
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
17:348,3501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0778
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
17:3410,1115
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -0,1661
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
17:34505,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -9,22
|Açılış
|: 505,28
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,83
BIST En Aktif Hisseler17:34
|LINK
|35,66
|39.864.733
|% 9,99
|
|OYYAT
|22,54
|151.685.183
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|102.766.723
|% 9,93
|
|BMSCH
|6,05
|168.154.748
|% 9,40
|
|EUKYO
|5,86
|2.782.762
|% 8,32
|
|TKURU
|157,70
|5.411.668
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.388.805
|% -9,97
|
|ATATP
|28,76
|94.275.866
|% -9,04
|
|CLEBI
|236,30
|86.232.017
|% -7,73
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,56
|1.385.650.194
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,22
|1.046.164.868
|% 2,78
|
|GARAN
|8,50
|1.034.025.620
|% 0,24
|
|ASELS
|15,68
|562.149.476
|% -0,13
|
|FENER
|37,56
|533.177.239
|% 2,79
|
|EKGYO
|2,22
|1.046.164.868
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,29
|432.936.255
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,63
|305.613.155
|% 0,62
|
|GARAN
|8,50
|1.034.025.620
|% 0,24
|
|THYAO
|14,56
|1.385.650.194
|% 0,90
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3457
|8,3501
|% -0,92
|
|Euro
|10,1032
|10,1115
|% -1,62
|
|Sterlin
|11,7535
|11,8124
|% -1,34
|
|Frank
|9,2523
|9,3080
|% -1,39
|
|Riyal
|2,2205
|2,2316
|% -0,90
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-17,10
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-9,19
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,11
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|0,27
|