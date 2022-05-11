***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.05.2022 12:05
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, derecelendirme kuruluşunun şirketimizin periyodik incelemesi sonrası yapmış oldukları açıklamaya istinaden Eko Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+'dan TR A-'ye yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A2 olarak teyit edilmiştir. Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 11.05.2022 tarihli Basın Açıklaması Raporu da ekteki gibidir. Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029131
BIST
12:362.482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,28
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.476
12:3615,3212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0749
|Açılış
|: 15,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
12:3616,2261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1436
|Açılış
|: 16,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
12:36911,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 9,44
|Açılış
|: 911,72
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,67
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler12:36
|ULUUN
|10,38
|69.395.002
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|4.667.706
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|27.678.284
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|22.780.879
|% 9,74
|
|KLMSN
|11,16
|14.401.772
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.424.911
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|110.709.234
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|24.414.241
|% -9,97
|
|CUSAN
|9,88
|25.427.494
|% -9,94
|
|THYAO
|42,40
|1.360.100.313
|% 0,47
|
|SISE
|20,10
|1.022.929.264
|% 0,30
|
|KRDMD
|16,56
|896.898.514
|% -0,06
|
|SAHOL
|20,82
|766.584.897
|% 1,56
|
|TUPRS
|248,30
|663.032.569
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,75
|311.523.203
|% -0,72
|
|DOHOL
|3,74
|264.813.608
|% -2,60
|
|PETKM
|10,34
|653.442.735
|% 1,57
|
|ODAS
|2,52
|151.640.743
|% 2,44
|
|VAKBN
|4,43
|266.096.998
|% -3,49
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3026
|15,3212
|% 0,49
|
|Euro
|16,1935
|16,2261
|% 0,89
|
|Sterlin
|18,9067
|19,0015
|% 0,86
|
|Frank
|15,4309
|15,5238
|% 1,04
|
|Riyal
|4,0717
|4,0921
|% 0,34
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|13,02
|
|Altın Gr.
|912
|912
|9,32
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|5,00
|
|Tam
|6.128
|6.286
|1,57
|
|Yarım
|2.962
|3.041
|0,75
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|0,38
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,30
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,96
|