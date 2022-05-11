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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

11.05.2022 12:05
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, derecelendirme kuruluşunun şirketimizin periyodik incelemesi sonrası yapmış oldukları açıklamaya istinaden Eko Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+'dan TR A-'ye yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A2 olarak teyit edilmiştir. Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 11.05.2022 tarihli Basın Açıklaması Raporu da ekteki gibidir. Bilgilerinize sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029131


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IMASM 26,52 4.667.706 % 9,95  
ESCOM 10,83 27.678.284 % 9,95  
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Altın Gr. 912 912 9,32  
Cumhuriyet 6.159 6.252 5,00  
Tam 6.128 6.286 1,57  
Yarım 2.962 3.041 0,75  
Çeyrek 1.486 1.520 0,38  
Gümüş.Ons 21,77 21,80 0,52  
Gümüş Gr. 10,73 10,75 0,30  
B. Petrol 105 105 2,96  
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