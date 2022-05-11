***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, derecelendirme kuruluşunun şirketimizin periyodik incelemesi sonrası yapmış oldukları açıklamaya istinaden Eko Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+'dan TR A-'ye yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A2 olarak teyit edilmiştir. Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. 11.05.2022 tarihli Basın Açıklaması Raporu da ekteki gibidir. Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029131BIST