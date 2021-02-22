Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.02.2021 16:01



***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 70.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEKOF52115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.700.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.05.2021
Kayıt Tarihi 21.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.05.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.700.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli 10.700.000 TL nominal değerli bononun ihracı gerçekleştirilmiş olup,bononun vade başlangıç tarihi 22.02.2021, itfa tarihi ise 24.05.2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911391


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:151.554
Değişim :  -0,40% |  -6,25
Açılış :  1.563  
Önceki Kapanış :  1.560  
En Yüksek
1.570 En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 12,76 29.954.315 % 10,00  
ORMA 22,00 778.863 % 10,00  
BRYAT 549,30 204.823.184 % 9,99  
LINK 42,70 63.613.925 % 9,99  
VAKKO 7,38 54.613.279 % 9,99  
daha fazla
17:15 Alış Satış %  
Dolar 7,0643 7,0670 % 1,23  
Euro 8,5839 8,5883 % 1,47  
Sterlin 9,8572 9,9067 % 1,12  
Frank 7,8264 7,8736 % 0,93  
Riyal 1,8728 1,8822 % 0,92  
daha fazla
17:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.798 15,66  
Altın Gr. 407 407 7,37  
Cumhuriyet 2.705 2.745 48,00  
Tam 2.695 2.763 51,34  
Yarım 1.303 1.337 24,84  
Çeyrek 653 668 12,42  
Gümüş.Ons 27,43 27,46 0,25  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 0,12  
B. Petrol 63,13 63,13 0,99  
Seans Raporu 17:15
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru