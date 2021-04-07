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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.04.2021 17:02



***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFEKOF42116 ISIN KODLU BONO İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 70.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu TRFEKOF42116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 05.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.800.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.04.2021
Kayıt Tarihi 06.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.800.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli 17.800.000 TL nominal değerli bononun 17.800.000 TL tutarındaki anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına yapılmış ve bono itfa edilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924326


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Tam 3.005 3.081 5,17  
Yarım 1.452 1.490 2,50  
Çeyrek 728 745 1,25  
Gümüş.Ons 25,07 25,11 -0,07  
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