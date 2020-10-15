***EKOFA* *GARAN* *PBTR* *MGROS* *TFNVK* *TCRYT* *YKBNK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***EKOFA******GARAN******PBTR******MGROS******TFNVK******TCRYT******YKBNK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler EKOFA, GARAN, MGROS, PBTR, TCRYT, TFNVK, YKBNK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOFE2020 FİNANSMAN BONOSU 15/10/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANE2019 FİNANSMAN BONOSU 15/10/2020 İtfaMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTK2011 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTK2011 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/10/2020 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2015 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/10/2020 İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2015 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2020 Taksitli İtfaTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDE2027 FİNANSMAN BONOSU 15/10/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKE2018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/10/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKE2018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2024 FİNANSMAN BONOSU 15/10/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNK2116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881991BIST