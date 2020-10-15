***EKOFA* *GARAN* *PBTR* *MGROS* *TFNVK* *TCRYT* *YKBNK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
15.10.2020 17:14
***EKOFA******GARAN******PBTR******MGROS******TFNVK******TCRYT******YKBNK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EKOFA, GARAN, MGROS, PBTR, TCRYT, TFNVK, YKBNK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOFE2020 FİNANSMAN BONOSU 15/10/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANE2019 FİNANSMAN BONOSU 15/10/2020 İtfa
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI72110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTK2011 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTK2011 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/10/2020 Taksitli İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2015 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/10/2020 İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPVFFE2015 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 15/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2020 Taksitli İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDE2027 FİNANSMAN BONOSU 15/10/2020 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKE2018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/10/2020 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKE2018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 15/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2024 FİNANSMAN BONOSU 15/10/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNK2116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 15/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881991
BIST