***EKOFA* *HALKB* *DFKTR* *ZKBVK* *ALNUS* *NRHOL* *QNBFB* *DGRVK* *ARNFK* *YKBNK* *SKYMD* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira









***EKOFA******HALKB******DFKTR******ZKBVK******ALNUS******NRHOL******QNBFB******DGRVK******ARNFK******YKBNK******SKYMD******GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [HALKB, QNBFB, NRHOL, GLBMD, EKOFA, ZKBVK, DFKTR, SKYMD, ALNUS, ARNFK, YKBNK, DGRVK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALK2218 387.000.000 05.08.2022 04.11.2022 09.08.2022- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBKK2216 246.000.000 05.08.2022 11.11.2022 09.08.2022- Nurol Holding A.Ş. NRHOL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNHOL22311 70.000.000 05.08.2022 02.02.2023 09.08.2022- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMKE2212 50.000.000 05.08.2022 17.10.2022 09.08.2022- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOFE2228 21.000.000 05.08.2022 19.10.2022 09.08.2022- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVKK2213 600.000.000 05.08.2022 11.11.2022 09.08.2022- Doruk Faktoring A.Ş. DFKTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDFKTK2218 100.000.000 05.08.2022 03.11.2022 09.08.2022- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMDE2226 30.404.500 05.08.2022 14.10.2022 09.08.2022- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMDA2215 13.821.000 05.08.2022 06.12.2022 09.08.2022- Arena Finans Faktoring A.Ş. ARNFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAREN22314 14.000.000 05.08.2022 02.02.2023 09.08.2022- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBKE2255 769.200.000 05.08.2022 27.10.2022 09.08.2022- Değer Varlık Kiralama A.Ş. DGRVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDDGER12318 50.000.000 05.08.2022 20.01.2023 09.08.2022- Değer Varlık Kiralama A.Ş. DGRVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDDGER72312 25.000.000 05.08.2022 07.07.2023 09.08.2022İlgili Şirketler [HALKB, QNBFB, NRHOL, GLBMD, EKOFA, ZKBVK, DFKTR, SKYMD, ALNUS, ARNFK, YKBNK, DGRVK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052448BIST