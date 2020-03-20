EKOFA* *HALKB* *GARAN* *QNBFB* *HEKTS* *AYGAZ* *DENVA* *ASLAN* *KTSVK* *TCZB* *SKBNK* *BRKT* *TCRYT* *DNFIN* *DENFA* *TOKI* *SKYMD* *MPARK* *ZOREN***

Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ASLAN, AYGAZ, BRKT, DENFA, DENVA, DNFIN, EKOFA, GARAN, HEKTS, KTSVK, MPARK, QNBFB, SKBNK, SKYMD, TCRYT, TCZB, HALKB, TOKI, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüASLAN ÇİMENTO A.Ş. ASLAN TRSASLN62118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeAYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ62110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32039 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.03.2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32039 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK32016 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 İtfaDENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. DENVA TRFDVYA62014 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK32012 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 İtfaEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF32018 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN42010 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRSHEKTA2014 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeKT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeKT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.03.2020 Taksitli İtfaMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA2017 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK32032 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 İtfaŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD32017 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 İtfaTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD32020 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 İtfaT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB32026 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 İtfaT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB32026 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62016 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL92446 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeT.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI TOKI TRNTOKI00011 GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI 20.03.2020 ifaT.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI TOKI TRNTOKI00011 GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN92016 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12124 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.03.2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831046BIST