***EKOFA* *HALKB* *GARAN* *QNBFB* *HEKTS* *AYGAZ* *DENVA* *ASLAN* *KTSVK* *TCZB* *SKBNK* *BRKT* *TCRYT* *DNFIN* *DENFA* *TOKI* *SKYMD* *MPARK* *ZOREN***
20.03.2020 16:04
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ASLAN, AYGAZ, BRKT, DENFA, DENVA, DNFIN, EKOFA, GARAN, HEKTS, KTSVK, MPARK, QNBFB, SKBNK, SKYMD, TCRYT, TCZB, HALKB, TOKI, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. ASLAN TRSASLN62118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ62110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32039 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.03.2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32039 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK32016 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 İtfa
DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. DENVA TRFDVYA62014 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK32012 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 İtfa
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF32018 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN42010 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRSHEKTA2014 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20.03.2020 Taksitli İtfa
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA2017 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK32032 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD32017 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD32020 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 İtfa
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB32026 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 İtfa
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB32026 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62016 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL92446 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI TOKI TRNTOKI00011 GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI 20.03.2020 ifa
T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI TOKI TRNTOKI00011 GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN92016 FİNANSMAN BONOSU 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12124 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20.03.2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831046
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