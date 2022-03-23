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***EKOFA* *HLVKS* *VAKVK* *DENIZ* *SEKFA* *SMRFA* *EKTVK* *QNBFL* *CRDFA* *YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

23.03.2022 17:47
***EKOFA* *HLVKS* *VAKVK* *DENIZ* *SEKFA* *SMRFA* *EKTVK* *QNBFL* *CRDFA* *YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçl


***EKOFA******HLVKS******VAKVK******DENIZ******SEKFA******SMRFA******EKTVK******QNBFL******CRDFA******YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [EKOFA, HLVKS, EKTVK, DENIZ, SMRFA, QNBFL, YKFKT, VAKVK, SEKFA, CRDFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF52222 15.442.000 23.03.2022 24.05.2022 25.03.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA62241 200.000.000 23.03.2022 16.06.2022 25.03.2022
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS62265 200.000.000 23.03.2022 28.06.2022 25.03.2022
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK72250 200.000.000 22.03.2022 07.07.2022 25.03.2022
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF82214 12.080.700 23.03.2022 17.08.2022 25.03.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya
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