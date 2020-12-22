***EKOFA* *NURVK* *YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
22.12.2020 17:39
***EKOFA******NURVK******YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [EKOFA, NURVK, YKFKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF32117 15.000.000 22.12.2020 12.03.2021 24.12.2020
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA32119 50.000.000 21.12.2020 22.03.2021 24.12.2020
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF22115 134.035.000 22.12.2020 23.02.2021 24.12.2020
İlgili Şirketler [EKOFA, NURVK, YKFKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894271
BIST
17:301.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 21,41
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:307,6469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:309,3446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0067
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:30461,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,74
|Açılış
|: 461,72
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:30
|MRSHL
|331,10
|13.999.095
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|20.739.564
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|224.867.984
|% 10,00
|
|ALARK
|7,48
|272.712.576
|% 10,00
|
|CLEBI
|143,00
|100.448.635
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|412.254.442
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.481.913
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|EUYO
|4,40
|530.933
|% -9,09
|
|GARAN
|10,03
|2.194.805.825
|% 2,66
|
|THYAO
|12,48
|1.330.449.857
|% 2,13
|
|KRDMD
|5,41
|1.274.726.899
|% 4,64
|
|PETKM
|4,87
|953.233.091
|% 2,74
|
|SISE
|7,12
|925.372.219
|% 1,28
|
|SKBNK
|1,46
|683.245.065
|% 3,55
|
|TSKB
|1,86
|790.510.404
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,17
|724.057.936
|% 2,84
|
|KRDMD
|5,41
|1.274.726.899
|% 4,64
|
|GARAN
|10,03
|2.194.805.825
|% 2,66
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6430
|7,6469
|% 0,07
|
|Euro
|9,3373
|9,3446
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,1935
|10,2446
|% -0,52
|
|Frank
|8,5843
|8,6360
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0308
|2,0410
|% 0,02
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|1,28
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,24
|50,24
|-0,67
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:40XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 25, 246.00 milyon TL de
-
17:39IZMDC
Yüzde 5.83 oranında artışla 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 808, 551 adet işlem
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 54 artarak (% 1.65 ) 1, 263
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, SEKFK, ATSYH, ERBOS, BAGFS, SNKRN, EGGUB, YYAPI, GUBRF, SMART
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PAMEL, CASA, KARTN, HLGYO