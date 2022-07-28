***EKOFA* *QNBFF* *DYBNK* *ALNTF* *ZORLF* *GARFA* *TCRYT* *SMRFA* *EKTVK* *QUAGR* *ORFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira









***EKOFA******QNBFF******DYBNK******ALNTF******ZORLF******GARFA******TCRYT******SMRFA******EKTVK******QUAGR******ORFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ZORLF, QNBFF, TCRYT, EKOFA, GARFA, EKTVK, ORFIN, ALNTF, SMRFA, QUAGR, DYBNK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORFA2212 30.980.000 27.07.2022 16.12.2022 01.08.2022- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINFK2216 138.500.000 28.07.2022 01.11.2022 01.08.2022- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD92248 50.000.000 28.07.2022 29.09.2022 01.08.2022- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOFE2210 10.500.000 28.07.2022 04.10.2022 01.08.2022- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFAA2211 176.500.000 28.07.2022 01.12.2022 01.08.2022- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKSK2236 400.000.000 28.07.2022 03.11.2022 01.08.2022- Orfin Finansman A.Ş. ORFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSORFN82319 105.000.000 28.07.2022 01.08.2023 01.08.2022- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNFK2216 198.000.000 28.07.2022 02.11.2022 01.08.2022- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMFE2222 26.750.000 28.07.2022 26.10.2022 01.08.2022- QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGRE2222 125.000.000 28.07.2022 26.10.2022 01.08.2022- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNKE2224 105.000.000 28.07.2022 27.10.2022 01.08.2022İlgili Şirketler [ZORLF, QNBFF, TCRYT, EKOFA, GARFA, EKTVK, ORFIN, ALNTF, SMRFA, QUAGR, DYBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048680BIST