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***EKOFA* *QNBFF* *DYBNK* *ALNTF* *ZORLF* *GARFA* *TCRYT* *SMRFA* *EKTVK* *QUAGR* *ORFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

28.07.2022 17:46
***EKOFA* *QNBFF* *DYBNK* *ALNTF* *ZORLF* *GARFA* *TCRYT* *SMRFA* *EKTVK* *QUAGR* *ORFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş


***EKOFA******QNBFF******DYBNK******ALNTF******ZORLF******GARFA******TCRYT******SMRFA******EKTVK******QUAGR******ORFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ZORLF, QNBFF, TCRYT, EKOFA, GARFA, EKTVK, ORFIN, ALNTF, SMRFA, QUAGR, DYBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORFA2212 30.980.000 27.07.2022 16.12.2022 01.08.2022
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINFK2216 138.500.000 28.07.2022 01.11.2022 01.08.2022
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD92248 50.000.000 28.07.2022 29.09.2022 01.08.2022
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOFE2210 10.500.000 28.07.2022 04.10.2022 01.08.2022
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFAA2211 176.500.000 28.07.2022 01.12.2022 01.08.2022
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKSK2236 400.000.000 28.07.2022 03.11.2022 01.08.2022
- Orfin Finansman A.Ş. ORFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSORFN82319 105.000.000 28.07.2022 01.08.2023 01.08.2022
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNFK2216 198.000.000 28.07.2022 02.11.2022 01.08.2022
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMFE2222 26.750.000 28.07.2022 26.10.2022 01.08.2022
- QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGRE2222 125.000.000 28.07.2022 26.10.2022 01.08.2022
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNKE2224 105.000.000 28.07.2022 27.10.2022 01.08.2022


İlgili Şirketler [ZORLF, QNBFF, TCRYT, EKOFA, GARFA, EKTVK, ORFIN, ALNTF, SMRFA, QUAGR, DYBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048680


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Cumhuriyet 6.708 6.810 77,00  
Tam 6.737 6.819 28,00  
Yarım 3.283 3.334 14,00  
Çeyrek 1.646 1.666 7,00  
Gümüş.Ons 19,77 19,80 0,70  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 0,46  
B. Petrol 103 103 1,16  
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