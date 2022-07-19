***EKOFA* *QNBFF* *INALR* *HALKB* *ALNUS* *AKTIF* *BRKT* *ISMEN* *EKTVK* *AKDFA* *CRDFA* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
19.07.2022 16:42
***EKOFA******QNBFF******INALR******HALKB******ALNUS******AKTIF******BRKT******ISMEN******EKTVK******AKDFA******CRDFA******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKDFA, ALNUS, BRKT, CRDFA, EKOFA, EKTVK, INALR, ISMEN, QNBFF, HALKB, YKFKT
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK7E72212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 19/07/2022 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK7E72212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 19/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN72217 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfa
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALNUS TRFSRMD72224 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72233 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72233 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC72222 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfa
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF72212 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72272 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72272 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72280 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72280 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRSINALE2315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72249 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72256 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfa
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF72231 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF72227 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046543
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