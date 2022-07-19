***EKOFA* *QNBFF* *INALR* *HALKB* *ALNUS* *AKTIF* *BRKT* *ISMEN* *EKTVK* *AKDFA* *CRDFA* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***EKOFA******QNBFF******INALR******HALKB******ALNUS******AKTIF******BRKT******ISMEN******EKTVK******AKDFA******CRDFA******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKDFA, ALNUS, BRKT, CRDFA, EKOFA, EKTVK, INALR, ISMEN, QNBFF, HALKB, YKFKTMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK7E72212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 19/07/2022 İtfaAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK7E72212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 19/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN72217 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfaALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALNUS TRFSRMD72224 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72233 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72233 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeCREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC72222 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfaEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF72212 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72272 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72272 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72280 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72280 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeİNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRSINALE2315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72249 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72256 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfaQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF72231 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF72227 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046543BIST