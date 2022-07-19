Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKOFA* *QNBFF* *INALR* *HALKB* *ALNUS* *AKTIF* *BRKT* *ISMEN* *EKTVK* *AKDFA* *CRDFA* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım

19.07.2022 16:42
***EKOFA* *QNBFF* *INALR* *HALKB* *ALNUS* *AKTIF* *BRKT* *ISMEN* *EKTVK* *AKDFA* *CRDFA* *YKFKT*** MERKEZİ KAY


***EKOFA******QNBFF******INALR******HALKB******ALNUS******AKTIF******BRKT******ISMEN******EKTVK******AKDFA******CRDFA******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKDFA, ALNUS, BRKT, CRDFA, EKOFA, EKTVK, INALR, ISMEN, QNBFF, HALKB, YKFKT

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK7E72212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 19/07/2022 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK7E72212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 19/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN72217 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfa
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALNUS TRFSRMD72224 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72233 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72233 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC72222 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfa
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF72212 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72272 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72272 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72280 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72280 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRSINALE2315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72249 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72256 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfa
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF72231 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF72227 FİNANSMAN BONOSU 19/07/2022 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046543


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.525
Değişim :  0,93% |  23,24
Açılış :  2.514  
Önceki Kapanış :  2.502  
En Yüksek
2.527 En Düşük
2.499
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 58,30 11.397.862 % 10,00  
RHEAG 1,98 2.201.865 % 10,00  
DOBUR 46,20 14.209.356 % 10,00  
ALKA 43,34 47.146.034 % 10,00  
VAKKO 18,37 49.292.732 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,5850 17,6010 % 0,24  
Euro 17,8834 17,9143 % -0,30  
Sterlin 20,9781 21,0833 % -0,08  
Frank 18,0174 18,1259 % -0,15  
Riyal 4,6669 4,6903 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.702 -10,29  
Altın Gr. 962 962 -4,45  
Cumhuriyet 6.553 6.652 22,00  
Tam 6.534 6.613 -18,00  
Yarım 3.184 3.231 -10,00  
Çeyrek 1.597 1.616 -5,00  
Gümüş.Ons 18,69 18,71 -0,05  
Gümüş Gr. 10,56 10,57 -0,02  
B. Petrol 106 106 -1,22  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru