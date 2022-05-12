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***EKOFA* *TEBFA* *HEKTS* *TATGD* *YKFKT* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

12.05.2022 17:37
***EKOFA* *TEBFA* *HEKTS* *TATGD* *YKFKT* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***EKOFA******TEBFA******HEKTS******TATGD******YKFKT******QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [EKOFA, TEBFA, QNBFI, HEKTS, TATGD, YKFKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF82211 31.900.000 12.05.2022 05.08.2022 16.05.2022
- TEB Faktoring A.Ş. TEBFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBF92218 120.200.000 12.05.2022 08.09.2022 16.05.2022
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM62227 51.400.000 12.05.2022 30.06.2022 16.05.2022
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHEKT82216 165.000.000 12.05.2022 16.08.2022 16.05.2022
- Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSTATK52314 100.000.000 12.05.2022 15.05.2023 16.05.2022
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF82218 100.000.000 12.05.2022 09.08.2022 16.05.2022


İlgili Şirketler [EKOFA, TEBFA, QNBFI, HEKTS, TATGD, YKFKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029933


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IHAAS 23,98 6.329.890 % 10,00  
GLBMD 7,15 18.962.276 % 10,00  
UZERB 39,44 1.441.000 % 9,98  
ESCOM 11,91 88.895.885 % 9,97  
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Altın Gr. 908 908 -3,83  
Cumhuriyet 6.110 6.202 -61,00  
Tam 6.085 6.239 -52,70  
Yarım 2.941 3.018 -25,49  
Çeyrek 1.475 1.509 -12,75  
Gümüş.Ons 20,87 20,90 -0,69  
Gümüş Gr. 10,35 10,36 -0,27  
B. Petrol 108 108 0,21  
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