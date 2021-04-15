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***EKOFA* *TEBNK* *BRKT* *ISCTR* *AKDFA* *TRKSH* *ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

15.04.2021 17:58



***EKOFA******TEBNK******BRKT******ISCTR******AKDFA******TRKSH******ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ODEA, EKOFA, AKDFA, TRKSH, ISCTR, TEBNK, BRKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Odea Bank A.Ş. ODEA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFODEA82118 88.861.000 15.04.2021 19.08.2021 19.04.2021
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF72121 10.100.000 15.04.2021 30.07.2021 19.04.2021
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN72126 10.000.000 15.04.2021 27.07.2021 19.04.2021
- Turkish Bank A.Ş. TRKSH Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBAK62110 10.000.000 15.04.2021 18.06.2021 19.04.2021
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISB82114 631.890.410 15.04.2021 16.08.2021 19.04.2021
- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. TEBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBK72111 25.644.576 15.04.2021 16.07.2021 19.04.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT32211 800.000.000 15.04.2021 17.03.2022 19.04.2021


İlgili Şirketler [ODEA, EKOFA, AKDFA, TRKSH, ISCTR, TEBNK, BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928607


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Yarım 1.445 1.483 3,24  
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Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,13  
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