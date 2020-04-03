***EKOFA* *ZKBVK* *VAKVK* *GARAN* *VAKFA* *QNBFB* *ISMEN* *TTRAK* *DBAGL* *VAKBN* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
03.04.2020 17:34
***EKOFA******ZKBVK******VAKVK******GARAN******VAKFA******QNBFB******ISMEN******TTRAK******DBAGL******VAKBN******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DBAGL, EKOFA, GARAN, ISMEN, LIDFA, QNBFB, TTRAK, VAKBN, VAKFA, VAKVK, ZKBVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W5L0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W6G8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W6J2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W6K0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W6L8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W6M6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W6N4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W6P9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W6Q7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W6R5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W6U9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W6V7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W6W5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W737 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W745 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W778 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W794 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W7C5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W7D3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W7E1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W7K8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W7N2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W844 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W8Z4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W9A5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W9L2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XA36 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XA44 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XAA6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XAB4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XAC2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XAD0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XAE8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XAK5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XAL3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XAS8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XAT6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XAX8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XAY6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XAZ3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XB01 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XB19 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XB50 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XB68 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XB76 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XB84 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XBC0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XBE6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XBG1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XBJ5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XBN7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XBQ0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XBZ1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XC00 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XC18 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XC26 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XC34 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XC42 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XC91 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XCF1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XCG9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XCH7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XCK1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XCN5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XCP0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XDC6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XDD4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XDE2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4XDG7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/04/2020 İtfa
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF42017 FİNANSMAN BONOSU 03/04/2020