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***EKOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

15.11.2023 08:50
***EKOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***EKOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [EKOS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

EKOS.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. Miktar: 60.000.000 TL nominal, Aracı: DZY Kapanış Tarihi: 16.11.2023, Fiyat: 12,77 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 766.200.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217979


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MAALT 968,00 173.064.836 % 10,00  
IZINV 40,70 6.800.847 % 10,00  
ISBTR 697.735,00 697.735 % 10,00  
KENT 749,00 2.214.044 % 9,99  
MARBL 19,39 39.967.114 % 9,98  
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Dolar 28,6648 28,6713 % 0,14  
Euro 31,1028 31,1295 % -0,18  
Sterlin 35,6108 35,7894 % -0,20  
Frank 32,1243 32,3179 % 0,10  
Riyal 7,6208 7,6590 % 0,14  
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12:25 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,30 23,34 % 0,66  
Platin 891,07 892,55 % 0,66  
Paladyum 1.025,64 1.028,98 % 0,66  
Brent Pet. 82,16 82,16 % 0,66  
Altın Ons 1.971,61 1.971,92 % 0,66  
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