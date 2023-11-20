***EKOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***EKOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [EKOS]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarEkos Teknoloji payları, 21/11/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina ve BIST Balıkesir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 280.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiEKOS TEKNOLOJI XUTUM 21/11/2023EKOS TEKNOLOJI XTUMY 21/11/2023EKOS TEKNOLOJI XYLDZ 21/11/2023EKOS TEKNOLOJI XHARZ 21/11/2023EKOS TEKNOLOJI XKTUM 21/11/2023EKOS TEKNOLOJI XUSIN 21/11/2023EKOS TEKNOLOJI XMESY 21/11/2023EKOS TEKNOLOJI XSBAL 21/11/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218921BIST