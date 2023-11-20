***EKOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
20.11.2023 16:29
***EKOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Ekos Teknoloji payları, 21/11/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina ve BIST Balıkesir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 280.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
EKOS TEKNOLOJI XUTUM 21/11/2023
EKOS TEKNOLOJI XTUMY 21/11/2023
EKOS TEKNOLOJI XYLDZ 21/11/2023
EKOS TEKNOLOJI XHARZ 21/11/2023
EKOS TEKNOLOJI XKTUM 21/11/2023
EKOS TEKNOLOJI XUSIN 21/11/2023
EKOS TEKNOLOJI XMESY 21/11/2023
EKOS TEKNOLOJI XSBAL 21/11/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218921
BIST