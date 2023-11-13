***EKOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı









***EKOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )İlgili Şirketler [EKOS]İlgili Fonlar []TürkçePayların Borsa Birincil Piyasada Halka ArzıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi13/11/2023Payları Halka Arz Edilecek Şirketin UnvanıEkos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)60.000.000Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)21,43Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Fiyatı (TL)12,77Aracı KuruluşDeniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)766.200.000AçıklamalarEkos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 60.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 12,77 TL fiyattan 15-16/11/2023 tarihlerinde Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, EKOS.HE (ikincil piyasada işlem kodu EKOS.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.EKOS.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik süresi kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 766.200.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217565BIST