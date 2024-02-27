***EKOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 10:20
***EKOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252145
BIST
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13:069.255
En Düşük
|Değişim
|: -0,85%
|| -79,52
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
13:0631,1454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0433
|Açılış
|: 31,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
13:0633,8234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0286
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
13:062.038,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,77
|Açılış
|: 2.039,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler13:02
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|23.980.301
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|236.645.721
|% 10,00
|
|ERCB
|189,30
|121.780.280
|% 9,99
|
|BFREN
|1.255,00
|121.384.644
|% 9,99
|
|AYCES
|900,00
|506.974.532
|% -10,00
|
|PSGYO
|6,89
|861.103.043
|% -9,93
|
|BNTAS
|13,02
|22.872.008
|% -8,31
|
|ERSU
|35,70
|23.473.464
|% -7,47
|
|PKENT
|400,25
|400.162.362
|% -7,19
|
|THYAO
|286,00
|6.144.194.487
|% 0,18
|
|MIATK
|80,95
|4.648.441.185
|% 4,99
|
|REEDR
|68,40
|4.069.135.255
|% 2,40
|
|EREGL
|45,98
|2.729.086.179
|% 0,88
|
|ASTOR
|128,20
|2.667.861.845
|% -2,14
|
|ZOREN
|5,45
|882.664.077
|% -4,05
|
|PSGYO
|6,89
|861.103.043
|% -9,93
|
|EKGYO
|11,43
|1.285.255.363
|% -1,72
|
|ISCTR
|11,34
|1.246.071.240
|% -1,08
|
|YKBNK
|23,52
|1.664.903.082
|% 0,34
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1379
|31,1442
|% 0,14
|
|Euro
|33,8035
|33,8165
|% 0,06
|
|Sterlin
|39,3879
|39,5854
|% 0,15
|
|Frank
|35,2554
|35,4678
|% 0,18
|
|Riyal
|8,2784
|8,3200
|% 0,14
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|890,83
|891,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,80
|972,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,84
|81,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,12
|2.035,42
|% 0,66
|