***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının halka arzı sonrasında, 1.200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış sermayemizin 220.000.000 TL'den 280.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1, ç bendi kapsamında gerçekleştirilen esas sözleşme tadili 25.12.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 25.12.2023 tarih ve 10986 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229102BIST