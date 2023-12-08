***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2023 - 30.09.2023 dönemine ilişkin ara dönem faaliyet raporumuz ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224229BIST