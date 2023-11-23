Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.11.2023 16:06
***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.11.2023 tarihli kararıyla Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir üretim tesisinin kiralanmasına karar verilmiştir. 5.000 m2 kapalı, 2000 m2 açık alana sahip olan yeni fabrikada hücre ve koruma kumanda pano üretimlerinin kapasite artışları ve alçak gerilim güç panosu üretimi yapılacak olup fabrikanın 2024 Ocak ayı itibarıyla faaliyete geçmesi planlanmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219570


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:228.003
Değişim :  0,20% |  16,27
Açılış :  7.992  
Önceki Kapanış :  7.987  
En Düşük
7.952 En Yüksek
8.062
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVGYO 9,24 67.847.789 % 10,00  
SAMAT 29,48 135.705.106 % 10,00  
VERTU 48,62 119.199.322 % 10,00  
FONET 28,66 126.999.040 % 9,98  
SMART 30,88 71.898.512 % 9,97  
daha fazla
17:20 Alış Satış %  
Dolar 28,8445 28,8515 % 0,00  
Euro 31,4903 31,5052 % 0,23  
Sterlin 36,0432 36,2239 % 0,28  
Frank 32,4832 32,6789 % -0,10  
Riyal 7,6679 7,7064 % -0,02  
daha fazla
17:20 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,66 23,69 % 0,66  
Platin 917,91 919,65 % 0,66  
Paladyum 1.053,60 1.056,67 % 0,66  
Brent Pet. 80,32 80,32 % 0,66  
Altın Ons 1.992,23 1.992,48 % 0,66  
Seans Raporu 17:20
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru