***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2023 16:06
***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.11.2023 tarihli kararıyla Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir üretim tesisinin kiralanmasına karar verilmiştir. 5.000 m2 kapalı, 2000 m2 açık alana sahip olan yeni fabrikada hücre ve koruma kumanda pano üretimlerinin kapasite artışları ve alçak gerilim güç panosu üretimi yapılacak olup fabrikanın 2024 Ocak ayı itibarıyla faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219570
BIST
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17:228.003
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 16,27
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.952
En Yüksek
8.062
17:2228,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0050
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
17:2231,5033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0714
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
17:221.848,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.848,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:20
|AVGYO
|9,24
|67.847.789
|% 10,00
|
|SAMAT
|29,48
|135.705.106
|% 10,00
|
|VERTU
|48,62
|119.199.322
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|126.999.040
|% 9,98
|
|SMART
|30,88
|71.898.512
|% 9,97
|
|DAPGM
|62,20
|28.970.459
|% -9,99
|
|ISBTR
|648.100,00
|1.348.098
|% -9,99
|
|PRZMA
|49,60
|36.646.999
|% -9,98
|
|YBTAS
|133.100,00
|3.998.520
|% -7,91
|
|MIPAZ
|45,46
|122.780.629
|% -6,54
|
|THYAO
|262,75
|14.525.974.345
|% 0,29
|
|ISCTR
|21,72
|5.284.632.312
|% 2,45
|
|YKBNK
|17,85
|4.822.881.048
|% 3,96
|
|AKBNK
|32,20
|4.281.143.245
|% 4,27
|
|TUPRS
|153,80
|3.627.579.387
|% -1,16
|
|YKBNK
|17,85
|4.822.881.048
|% 3,96
|
|ISCTR
|21,72
|5.284.632.312
|% 2,45
|
|EKGYO
|7,38
|1.382.845.706
|% -2,38
|
|ZOREN
|5,02
|711.173.476
|% -0,59
|
|IHLAS
|1,37
|188.587.846
|% 0,74
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8445
|28,8515
|% 0,00
|
|Euro
|31,4903
|31,5052
|% 0,23
|
|Sterlin
|36,0432
|36,2239
|% 0,28
|
|Frank
|32,4832
|32,6789
|% -0,10
|
|Riyal
|7,6679
|7,7064
|% -0,02
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,66
|23,69
|% 0,66
|
|Platin
|917,91
|919,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,60
|1.056,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,32
|80,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,23
|1.992,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:35CMBTN
Yüzde 9.03 oranında artışla 2, 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 955 adet işlem
-
17:34GZNMI
Yüzde 5.30 oranında artışla 27.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 623 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 36 artarak (% 0.32 ) 8, 528
-
17:33XU100
Endeks 8, 002 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 88, 178.00 milyon TL de
-
17:33PAPIL
Yüzde 8.53 oranında artışla 39.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 359, 936 adet işlem