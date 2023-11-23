***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.11.2023 tarihli kararıyla Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir üretim tesisinin kiralanmasına karar verilmiştir. 5.000 m2 kapalı, 2000 m2 açık alana sahip olan yeni fabrikada hücre ve koruma kumanda pano üretimlerinin kapasite artışları ve alçak gerilim güç panosu üretimi yapılacak olup fabrikanın 2024 Ocak ayı itibarıyla faaliyete geçmesi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219570BIST