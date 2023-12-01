***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.12.2023 tarihinden itibaren Eser Taşcı şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak görev yapmaya başlamıştır. Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri Tel: (262) 656 4767 E-mail: yatirimciiliskileri@ekoselectric.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221709BIST