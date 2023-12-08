***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2023 20:47
***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 8 Aralık 2023 tarihli kararına istinaden Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan ve raporlanan Finansal Tabloların, 30 Eylül 2023 ara dönem Mali Tablolarından başlamak üzere muhasebe politikasında değişikliğe giderek, bilançoda daha önce maliyet değeri üzerinden izlenen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve Maddi Duran Varlıkların gerçeğe uygun değer ile izlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224227
BIST
'
18:057.914
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -65,06
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.888
En Yüksek
7.992
18:0528,9800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0620
|Açılış
|: 28,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
18:0531,2147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0504
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
18:051.862,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -24,69
|Açılış
|: 1.862,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.857,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|62,15
|186.320.821
|% 10,04
|
|YAPRK
|245,30
|139.923.732
|% 10,00
|
|TURGG
|605,00
|50.807.495
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.305.793
|% 10,00
|
|IHYAY
|3,19
|35.770.032
|% 10,00
|
|KRGYO
|50,40
|70.496.878
|% -10,00
|
|ICUGS
|10,26
|18.840.289
|% -10,00
|
|HATEK
|13,46
|93.210.460
|% -9,97
|
|SAMAT
|56,25
|13.638.206
|% -9,93
|
|YGYO
|3,04
|115.699.791
|% -9,79
|
|THYAO
|254,00
|7.283.720.315
|% -2,21
|
|ISCTR
|22,26
|2.993.204.931
|% -0,80
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|YKBNK
|19,67
|2.733.999.323
|% -1,11
|
|AKBNK
|34,96
|2.708.139.523
|% -2,56
|
|EKGYO
|7,90
|2.436.033.992
|% 3,13
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|YKBNK
|19,67
|2.733.999.323
|% -1,11
|
|ISCTR
|22,26
|2.993.204.931
|% -0,80
|
|ODAS
|9,99
|871.764.075
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9596
|28,9835
|% 0,23
|
|Euro
|31,1608
|31,2111
|% -0,17
|
|Sterlin
|36,2466
|36,4283
|% -0,14
|
|Frank
|32,7565
|32,9538
|% -0,44
|
|Riyal
|7,6987
|7,7373
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|920,58
|922,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,97
|952,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,81
|75,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.000,27
|2.000,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58YGYO
Yüzde -9.79 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 908, 340 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 28.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 151 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -108, 76 kaybederek (% -1.26 ) 8, 506
-
17:55XU100
Endeks 7, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 66, 203.00 milyon TL de
-
17:55UFUK
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 922 adet işlem