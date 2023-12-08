***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 8 Aralık 2023 tarihli kararına istinaden Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan ve raporlanan Finansal Tabloların, 30 Eylül 2023 ara dönem Mali Tablolarından başlamak üzere muhasebe politikasında değişikliğe giderek, bilançoda daha önce maliyet değeri üzerinden izlenen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve Maddi Duran Varlıkların gerçeğe uygun değer ile izlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224227BIST