***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2024 09:41
***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.11.2023 tarihinde kamuya duyurmuş olduğu Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde kiralanan yeni üretim tesisi, 17.01.2024 tarihi itibarıyla üretime başlamıştır. 5.000 m2 kapalı, 2000 m2 açık alana sahip olan yeni fabrikada orta gerilim anahtarlama ekipmanları ve otomasyon panosu üretimlerinin kapasite artışlarıyla birlikte alçak gerilim güç panosu üretimi yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240981
BIST
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11:488.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,74
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.046
11:4830,1308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0283
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
11:4832,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0132
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
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32,8791
En Düşük
32,5668
11:481.958,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,63
|Açılış
|: 1.958,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.951,31
BIST En Aktif Hisseler11:48
|KFEIN
|74,25
|51.267.992
|% 10,00
|
|KBORU
|85,30
|498.834.276
|% 9,99
|
|ULAS
|18,83
|8.874.988
|% 9,99
|
|MAKTK
|6,06
|57.449.138
|% 9,98
|
|YAYLA
|8,67
|45.111.474
|% 9,75
|
|MTRKS
|44,02
|12.821.256
|% -33,30
|
|SNPAM
|100,10
|1.140.039
|% -9,00
|
|SEKUR
|27,40
|6.261.033
|% -7,12
|
|QNBFB
|250,00
|960.750
|% -7,06
|
|ATSYH
|44,22
|101.706
|% -5,91
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|THYAO
|249,90
|1.646.317.267
|% 0,04
|
|AKBNK
|42,04
|1.443.434.731
|% 0,57
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|MEGMT
|38,92
|965.965.831
|% 7,51
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|EKGYO
|8,45
|531.974.433
|% 0,72
|
|SKBNK
|5,36
|282.400.606
|% 3,08
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|KOZAL
|20,58
|876.255.118
|% 1,18
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1229
|30,1308
|% 0,09
|
|Euro
|32,7623
|32,7732
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,0048
|38,1954
|% 0,25
|
|Frank
|34,7775
|34,9870
|% -0,08
|
|Riyal
|8,0084
|8,0485
|% 0,08
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,70
|% 0,66
|
|Platin
|889,95
|891,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|920,10
|923,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,07
|77,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,98
|2.021,33
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:48
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12:00ANELE
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