***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.11.2023 tarihinde kamuya duyurmuş olduğu Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde kiralanan yeni üretim tesisi, 17.01.2024 tarihi itibarıyla üretime başlamıştır. 5.000 m2 kapalı, 2000 m2 açık alana sahip olan yeni fabrikada orta gerilim anahtarlama ekipmanları ve otomasyon panosu üretimlerinin kapasite artışlarıyla birlikte alçak gerilim güç panosu üretimi yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240981BIST