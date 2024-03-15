***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.02.2024 tarihinde kamuya açıklanan ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (UEDAŞ) tarafından düzenlenen UEDAŞ 2024 YILI 4.ETAP YATIRIM MALZEMELERİ ALIMI (BETON KÖŞK - HÜCRE) veUEDAŞ 2024 YILI 3.ETAP YATIRIM MALZEMELERİ ALIMI (BETON KÖŞK - HÜCRE) ihalelerinin iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259363BIST