***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2024 09:40
***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin izahnamesinde açıklandığı üzere Balıkesir OSB'de kendisine tahsis edilen ve tahsis bedelini özkaynaklarıyla karşıladığı 35.736,27 m2 arsa üzerine özellikle yenilenebilir enerji projeleri için tasarlanan elektrik teçhizat ve yenilikçi entegre çözüm üretim hatları için fabrika yatırımı yapılması planlamaktadır. Bu yatırımın ilk aşaması olarak tasarımların yapılması, projelerin çizilmesi, yüklenicilerin belirlenmesi ve saha ilerleme kontrolörlük işlerini yapılması amacıyla, Şirketimiz bir proje yönetim firmasıyla sözleşme imzalamıştır. Yatırımların birinci fazının 2024 4. çeyrek itibariyle tamamlanıp üretime başlaması planlanmaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler mevzuata uygun bir şekilde kamuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259451
BIST
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13:038.819
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
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|Açılış
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8.751
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8.863
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|Açılış
|: 33,0100
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|Önceki Kapanış
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32,4320
En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:03
|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
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|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
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|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
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|PSDTC
|101,10
|15.543.626
|% 9,95
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|SANEL
|28,98
|16.528.801
|% 9,94
|
|FONET
|28,08
|49.377.444
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.013.949.976
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|152.014.778
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|301.775.319
|% -9,94
|
|CATES
|60,35
|592.601.007
|% -8,91
|
|ALVES
|56,50
|1.846.504.893
|% -7,00
|
|PATEK
|157,80
|1.424.531.244
|% -3,31
|
|REEDR
|54,30
|1.350.415.273
|% -6,06
|
|OBAMS
|52,00
|1.306.524.883
|% -5,45
|
|ARTMS
|59,05
|1.013.949.976
|% -9,98
|
|ALVES
|56,50
|1.846.504.893
|% -7,00
|
|ODAS
|9,54
|265.765.636
|% -1,14
|
|LMKDC
|34,40
|953.313.420
|% -3,04
|
|BEGYO
|6,48
|159.534.696
|% 2,05
|
|REEDR
|54,30
|1.350.415.273
|% -6,06
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2973
|32,3038
|% 0,55
|
|Euro
|35,2404
|35,2527
|% 0,38
|
|Sterlin
|41,9188
|42,1289
|% 0,80
|
|Frank
|37,2265
|37,4131
|% 0,73
|
|Riyal
|8,7821
|8,8261
|% 0,81
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,07
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|920,35
|922,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.065,65
|1.070,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,21
|86,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,63
|2.155,97
|% 0,66
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