***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin izahnamesinde açıklandığı üzere Balıkesir OSB'de kendisine tahsis edilen ve tahsis bedelini özkaynaklarıyla karşıladığı 35.736,27 m2 arsa üzerine özellikle yenilenebilir enerji projeleri için tasarlanan elektrik teçhizat ve yenilikçi entegre çözüm üretim hatları için fabrika yatırımı yapılması planlamaktadır. Bu yatırımın ilk aşaması olarak tasarımların yapılması, projelerin çizilmesi, yüklenicilerin belirlenmesi ve saha ilerleme kontrolörlük işlerini yapılması amacıyla, Şirketimiz bir proje yönetim firmasıyla sözleşme imzalamıştır. Yatırımların birinci fazının 2024 4. çeyrek itibariyle tamamlanıp üretime başlaması planlanmaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler mevzuata uygun bir şekilde kamuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259451BIST