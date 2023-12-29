***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.12.2023 16:57
***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Son kullanıcı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
29/12/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklık cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
İzahnamemizde yer aldığı üzere şirketimizin bağlı ortaklığı olan ve EPDK'dan elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansı bulunan EKOS Mobilite'nin şarj istasyonu yatırımları çerçevesinde Balıkesir ilinde Balıkesir Büyükşehir Belediye iştiraki Balpark'a ait otoparklarda 5 bölgede 11 adet şarj istasyonu, 29.12.2023 tarihi itibariyle devreye alınarak son kullanıcıların kullanımına açılacaktır.
Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarımız 2024 yılında planlamaya uygun olarak devam edecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230688
BIST