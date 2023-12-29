***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***EKOS*** EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSon kullanıcıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih29/12/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiBağlı ortaklık cirosuna olumlu katkıAçıklamalarİzahnamemizde yer aldığı üzere şirketimizin bağlı ortaklığı olan ve EPDK'dan elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansı bulunan EKOS Mobilite'nin şarj istasyonu yatırımları çerçevesinde Balıkesir ilinde Balıkesir Büyükşehir Belediye iştiraki Balpark'a ait otoparklarda 5 bölgede 11 adet şarj istasyonu, 29.12.2023 tarihi itibariyle devreye alınarak son kullanıcıların kullanımına açılacaktır.Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarımız 2024 yılında planlamaya uygun olarak devam edecektir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230688BIST